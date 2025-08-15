Çalışma bakanı ve sendikalar bir araya geldi! İşte memurlara ikinci zam teklifi...

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ederken yeni zam pazarlığında ikinci görüşme bugün yapıldı. Bu kapsamda memur konfederasyonları saat 16.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Vedat Işıkhan'la bir araya geldi. Hükümet taban aylığa bin TL zam teklifinde bulundu. Sürecin detaylarını A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.

