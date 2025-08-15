15 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Çalışma bakanı ve sendikalar bir araya geldi! İşte memurlara ikinci zam teklifi...
Çalışma bakanı ve sendikalar bir araya geldi! İşte memurlara ikinci zam teklifi...

Çalışma bakanı ve sendikalar bir araya geldi! İşte memurlara ikinci zam teklifi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2025 18:16
Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ederken yeni zam pazarlığında ikinci görüşme bugün yapıldı. Bu kapsamda memur konfederasyonları saat 16.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Vedat Işıkhan'la bir araya geldi. Hükümet taban aylığa bin TL zam teklifinde bulundu. Sürecin detaylarını A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çalışma bakanı ve sendikalar bir araya geldi! İşte memurlara ikinci zam teklifi...
İşte memurlara ikinci zam teklifi...
İşte memurlara ikinci zam teklifi...
Memur ve memur emeklisine 2. zam teklifi! Kritik toplantının saati belli oldu
Memur ve memur emeklisine 2. zam teklifi! Kritik toplantının saati belli oldu
Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?
Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?
Konut satışları yılın zirvesinde!
Konut satışları yılın zirvesinde!
Merkez Bankası’ndan 3. enflasyon raporu
Merkez Bankası'ndan 3. enflasyon raporu
AK Parti 24 yaşında! Çalışma hayatında devrim!
AK Parti 24 yaşında! Çalışma hayatında devrim!
’Damla kent’ için Gong töreni!
'Damla kent' için Gong töreni!
Zam teklifi revize edilir mi?
Zam teklifi revize edilir mi?
Yatırım için altın mı gümüş mü almalı mı?
Yatırım için altın mı gümüş mü almalı mı?
Memura yüzde 10+6 zam teklifi
Memura yüzde 10+6 zam teklifi
Memur ve memur emeklisi için ilk zam teklifi belli oldu
Memur ve memur emeklisi için ilk zam teklifi belli oldu
Altın mı gümüş mü? Hangisi daha kazançlı?
Altın mı gümüş mü? Hangisi daha kazançlı?
Daha Fazla Video Göster