Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman ödenecek?

Çalışan emekliye 5 bin TL primi de içeren Torba Yasa Meclis'e geliyor. Ne zaman görüşülecek? Çalışan emkliye 5 bin lira ne zaman yatacak? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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