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Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman ödenecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2023 12:09
Çalışan emekliye 5 bin TL primi de içeren Torba Yasa Meclis'e geliyor. Ne zaman görüşülecek? Çalışan emkliye 5 bin lira ne zaman yatacak? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman ödenecek?
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