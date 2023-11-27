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Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye! Hazırlanan ikramiye önergesi AK Parti grubuna gönderildi

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 16:25
Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere de 5 bin TL ikramiye ödenmesi konusunda Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışma başlatıldığını duyurdu.
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