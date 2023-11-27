Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye! Hazırlanan ikramiye önergesi AK Parti grubuna gönderildi

Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere de 5 bin TL ikramiye ödenmesi konusunda Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışma başlatıldığını duyurdu.

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