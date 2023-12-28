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Çalışan emekliye 5 bin TL! Bakan Işıkhan tarih vererek duyurdu: Yarın hesaplarda olacak.

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 16:42
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Çalışan emekliye 5 bin TL!
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