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Büyümede revizeler peş peşe geldi! Daha çok revize ederler!

A Haber
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Giriş: 25.02.2021 10:32
Güncelleme:25.02.2021 10:56
Son dakika haberine göre Türkiye ekonomisine yönelik pozitif revizeler peş peşe geliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, bugün yayınlağı G20 Ekonomik Görünüm Raporu'nda aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminlerini yükseltti. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi. Erdem, "Bunlar bile artık görmeye başladılar. Görmezden gelemiyorlar." dedi.

Son dakika haberine göre Türkiye ekonomisine yönelik pozitif revizeler peş peşe geliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, bugün yayınlağı G20 Ekonomik Görünüm Raporu'nda aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminlerini yükseltti. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi. Erdem, "Bunlar bile artık görmeye başladılar. Görmezden gelemiyorlar." dedi.

* GOLDMAN SACHS

- 2021 ESKİ BÜYÜME TAHMİNİ: % 4
- YENİ BÜYÜME TAHMİNİ : % 6
- YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ : % 16,5

* BANK OF AMERICA

- 2021 YILI ESKİ BÜYÜME TAHMİNİ: % 4.1
- YENİ BÜYÜME TAHMİNİ : %4.6
- 2020 BÜYÜME TAHMİNİ : % 1'DEN %2.2'YE ÇIKTI

* MOODY'S

- 2021 ESKİ BÜYÜME TAHMİNİ: % 3,5
- YENİ BÜYÜME TAHMİNİ : % 4
- 2020 BÜYÜME TAHMİNİ : % -5'TEN % 1.1'E ÇIKTI

Son dakika: IMF, 2021 Türkiye büyüme tahminini yüzde 5ten 6ya yükseltti SON DAKİKA: IMF, 2021 TÜRKİYE BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 5'TEN 6'YA YÜKSELTTİ
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