Bursa’nın Çayyaka köyünde ev fiyatları dudak uçuklattı

Bursa'da bol oksijenli havası ve manzarasıyla ilgi toplayan köyde ev fiyatları lüks semtlerle yarışıyor. İnegöl'ün Çayyaka köyünün Boğazova yaylasında 2. bir köy oluştu. Bin 200 rakımlı yaylada 500 hane mevcut. O köydeki ev fiyatları ise lüks semtlerdeki evlerin fiyatlarını aratmıyor.