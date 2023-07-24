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Borsada yeni açılış rekoru

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 10:09
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,63 artışla 6 bin 730 puandan başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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