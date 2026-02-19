Borsa ve altında yeni rekorlar kapıda! A Haber'de kritik uyarı: Panik yapmayın kazanın

Ekonomi dünyasındaki hareketlilik tüm hızıyla devam ederken, altın ve borsa yatırımcılarının gözü kulağı piyasalardaki son gelişmelere çevrildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasaların nabzını tutarak altın fiyatlarındaki yükselişi ve borsadaki rekor beklentilerini değerlendirdi. Erdem, yatırımcılara "Panik havasına girmeyin" mesajı vererek, piyasalardaki oynaklığın geçici olduğunu ve yıl sonunda tablonun yatırımcı lehine değişeceğini vurguladı.