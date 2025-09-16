16 Eylül 2025, Salı

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu! 14 şüpheli gözaltında
Borsa İstanbul’da manipülasyon operasyonu! 14 şüpheli gözaltında

Giriş: 16.09.2025 14:28
Borsa'da manipülasyon operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci aktardı.
