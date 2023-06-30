Boğazlardan zamlı geçiş yarın! Her gemiden tonaj başına 4,42 dolar ücret alınacak

Boğazlardan geçiş ücretlerinde zamlı tarife yarın başlıyor. Tonaj başına alınan ücret 4,42 dolar alınacak. 10 bin ton net tonajlı bir gemi 17 bin 760 dolar ödeyecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.

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