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Boğazlardan zamlı geçiş yarın! Her gemiden tonaj başına 4,42 dolar ücret alınacak

A Haber
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Giriş: 30.06.2023 15:08
Boğazlardan geçiş ücretlerinde zamlı tarife yarın başlıyor. Tonaj başına alınan ücret 4,42 dolar alınacak. 10 bin ton net tonajlı bir gemi 17 bin 760 dolar ödeyecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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