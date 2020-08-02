02 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 'Biz Bize Yeteriz' krize kalkan oldu

'Biz Bize Yeteriz' krize kalkan oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2020 10:31
Güncelleme:02.08.2020 10:35
Hükümetin, dünya ekonomisi ile birlikte Türkiye'yi de derinden etkileyen koranavirüse karşı hem vatandaşı, hem çalışanı hem de işvereni güvence altına almak için oluşturduğu Sosyal Koruma Kalkanı, krize karşı adeta panzehir oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"nda toplanan 2 milyar lirayı aşkın bağıştan 1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira ulaştırdıklarını, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımların da 30 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

'BİZ BİZE YETERİZ' AMACINA ULAŞTI
Selçuk, yazılı açıklamasında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"na bugüne kadar 2 milyarı aşkın bağış yapıldığını belirtti. Devlet-millet el ele vererek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam edildiğini, yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını kaydeden Selçuk, "1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira nakdi destek verdik. Kampanya kapsamında toplanan miktarın kalanını da ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı'na ilişkin verileri de bir grafikle paylaştı. Sosyal Destek Programı'nın üç fazında toplam 6 milyon 183 bin 633 hane/kişiye, 6 milyar 183 milyon lira ödeme yapıldı. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasından elde edilen 2 milyar lira ile 1 milyon 177 bin haneye toplam 1 milyar 177 milyon TL yardım yapıldı.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon 573 bin çalışana 16 milyar 452 bin lira ödeme yapıldı.

'Biz Bize Yeteriz' krize kalkan oldu
'Biz Bize Yeteriz' krize kalkan oldu
Bakan Selçuk: 1,2 milyon ihtiyaç sahibine 1.000'er TL ulaştırdık
Bakan Selçuk: 1,2 milyon ihtiyaç sahibine 1.000'er TL ulaştırdık
Ticaretimiz eski ile yarışır vaziyette
"Ticaretimiz eski ile yarışır vaziyette"
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: KDV’de büyük indirim
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: KDV’de büyük indirim
Bakan Albayrak'tan nokta atışı destek
"Bakan Albayrak'tan nokta atışı destek"
Bakan Albayrak'tan bayram müjdesi...
Bakan Albayrak'tan bayram müjdesi...
Bakan Albayrak büyük gururun tablosunu paylaştı
Bakan Albayrak büyük gururun tablosunu paylaştı
Bakan Karaismailoğlu'ndan bayram müjdesi
Bakan Karaismailoğlu'ndan bayram müjdesi
Altında yükseliş devam edecek mi?
Altında yükseliş devam edecek mi?
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte piyasalarda son gelişmeler
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte piyasalarda son gelişmeler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı: Yol haritası belirlendi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı: Yol haritası belirlendi
Elektrik tarifelerinde yeni dönem
Elektrik tarifelerinde yeni dönem
Daha Fazla Video Göster