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Bitcoin yükselecek mi düşecek mi? Ekonomist Erkan Öz'den A Haber canlı yayınında flaş tahmin

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 10.09.2021 01:58
Güncelleme:10.09.2021 01:59
Ekonomist Erkan Öz, A Haber canlı yayında kripto paralara yönelik flaş tahminlerde bulundu. Uzman isim, ABD Başkanı Biden'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden bir tam kapanma kararı almasının kripto paralar (Bitcoin) için olumsuz bir etki yapacağını söyledi. Öte yandan Öz, asıl korkutan olayın ise Covid-19'un yeni ortaya çıkan varyantlarının (Mu varyantı) aşılara karşı dayanıklı olmasına ilişkin yapılabilecek açıklamanın kripto para piyasasını olumsuz yönde etkileyeceğine belirtti.

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