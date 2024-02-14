Bitcoin Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı! Yükseliş sürecek mi?

Bitcoin 50 bin doları aştı. 2021 Aralık tarihinden beri ilk defa 50 bin dolar sınırını aştı. Bitcoin neden yükseliyor? Daha ne kadar yükselir? Kripto para uzmanı Mehmet Çoban A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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