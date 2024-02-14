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Bitcoin Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı! Yükseliş sürecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 12:50
Güncelleme:14.02.2024 12:50
Bitcoin 50 bin doları aştı. 2021 Aralık tarihinden beri ilk defa 50 bin dolar sınırını aştı. Bitcoin neden yükseliyor? Daha ne kadar yükselir? Kripto para uzmanı Mehmet Çoban A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Bitcoin 50 bin doları aştı! Yükseliş sürecek mi?
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