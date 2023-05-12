Bir havalimanından daha fazlası… Dev proje: İstanbul Havalimanı

İGA İstanbul Havalimanı, açıldığı günden itibaren hem Avrupa'nın hem de dünyanın gözde havalimanlarından biri olmaya devam ediyor. Peki dünyada örnek gösterilen bu havalimanının diğerlerinden farkı ne? Detaylar özel dosya haberimizde...

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