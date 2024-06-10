10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Bina tamamlama sigortasında yeni dönem! Sigortanın kapsamı genişletildi

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2024 14:48
2015 yılında beri uygulamada olan bina tamamlama sigortası inşaattan ev alanların haklarını koruyor. Bu sigortanın kapsamı genişletildi. İşte tüm ayrıntılar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bina tamamlama sigortasında yeni dönem!
Bina tamamlama sigortasında yeni dönem!
Yeni torba yasada neler olacak?
Yeni torba yasada neler olacak?
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip!
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip!
Nisanda işsizlik yüzde 8,5’e düştü
Nisanda işsizlik yüzde 8,5’e düştü
Borsada düşüşün sebepleri neler?
Borsada düşüşün sebepleri neler?
Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor
Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor
Emekliye yüzde 20 indirim yapmayana ceza
Emekliye yüzde 20 indirim yapmayana ceza
Türkiye’nin organik sarımsağında hasat başladı
Türkiye'nin organik sarımsağında hasat başladı
Otellerde doluluk oranı yüzde 70’i aştı
Otellerde doluluk oranı yüzde 70'i aştı
Dünyanın dikkati Türk savunma sanayii üzerinde
Dünyanın dikkati Türk savunma sanayii üzerinde
Eski hükümlüler açılan kurslarla iş sahibi oluyor
Eski hükümlüler açılan kurslarla iş sahibi oluyor
Aşırı sıcak kavun, karpuz, biber ve domatesleri yaktı
Aşırı sıcak kavun, karpuz, biber ve domatesleri yaktı
Daha Fazla Video Göster