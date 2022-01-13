Bin 611 TL'lik sosyal ve ekonomik destek ödemeleri bugün başladı

Sevindiren açıklama aile ve sosyal hizmetler bakanı derya yanık'tan geldi. İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için ödenen sosyal ve ekonomik destek miktarının artırıldığını duyurdu. Buna göre bu ay her bir çocuk için yapılacak ödemeler ortalama bin 259 TL'den bin 611 TL'ye çıkarıldı. Bu kapsamda ailelerin hesaplarına bu ay toplam 234 milyon 666 bin TL yatırılacak. Söz konusu destekten 142 bin çocuk faydalanacak. Ödemeler ise 15 Ocak'a kadar tamamlanmış olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN