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BES'ten para çekme imkanı! Kısmi ödeme dönemi başlıyor

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 13:55
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmi ödeme dönemi başlıyor. Sözleşme sonlandırılmadan birikimlerin yüzde 50'si, bazı harcamalar için kullanılabilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.
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