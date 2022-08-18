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Benzine 83 kuruş indirim daha geldi! İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzinin litresi kaç lira? Motorin ne kadar?

A Haber
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Giriş: 18.08.2022 09:40
Bu gece itibarıyle benzinin litre fiyatına 83 kuruşluk bir indirim geldi. Güncel akaryakıt fiyatları ne oldu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Motorin 24 lira, Benzin 20 lira 34 kuruşa kadar geriledi.

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