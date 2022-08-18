18 Ağustos 2022, Perşembe
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Benzine 83 kuruş indirim daha geldi! İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzinin litresi kaç lira? Motorin ne kadar?
Bu gece itibarıyle benzinin litre fiyatına 83 kuruşluk bir indirim geldi. Güncel akaryakıt fiyatları ne oldu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Motorin 24 lira, Benzin 20 lira 34 kuruşa kadar geriledi.