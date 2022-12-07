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Benzin ve motorin fiyatları 9 ay önceye dönüyor

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Giriş: 07.12.2022 09:58
Brent petroldeki büyük düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Bu geceden itibaren benzine 2.15, motorine 1.90 lira indirim gelecek. Böylece benzin, Nisan 2022'den bu yana ilk kez 20 liranın altına düşecek.
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