Benzin ve motorin fiyatları 9 ay önceye dönüyor

Brent petroldeki büyük düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Bu geceden itibaren benzine 2.15, motorine 1.90 lira indirim gelecek. Böylece benzin, Nisan 2022'den bu yana ilk kez 20 liranın altına düşecek.

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