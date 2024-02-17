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Bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu! Başkan Erdoğan: Asıl amacımız kalıcı refah artışı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 10:04
Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrilmişti. Merakla beklenen haberi Başkan Erdoğan verdi. Yüzde 50 zam yapılan bayram ikramiyeleri 3 bin liraya yükseltildi.
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