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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolarda sert düşüş yaşandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2021 10:58
Başkan Erdoğan, kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını duyurdu. Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" dedi. Dövize endeksli mevduat sistemi ne zaman yaşama geçecek, nasıl işleyecek? Detayları canlı yayın konuklarımız Dilek Güngör, Mustafa Aşkın ve Özlem Doğaner ile konuştuk.
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