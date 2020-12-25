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Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Esnafa kira ve hibe desteği! Kimler yararlanacak? Başvurular nasıl yapılacak?
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği Kovid-19 salgınından etkilenen basit usulde vergilendirilen 1.2 milyon esnafa "gelir kaybı ve kira desteğinin" ayrıntıları netleşti. Detaylar A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.