Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği Kovid-19 salgınından etkilenen basit usulde vergilendirilen 1.2 milyon esnafa "gelir kaybı ve kira desteğinin" ayrıntıları netleşti. Detaylar A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.