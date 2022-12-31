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Bankalarda yeni dönem! Eski kimlikle işlem yapılmayacak

A Haber
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Giriş: 31.12.2022 13:53
Bankalarda yeni dönem başlıyor. Artık yeni kimlik sahibi olmayanların işlemleri yapılmayacak. Daha fazla detayı A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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