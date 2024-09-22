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Bakanlıktan “evlilik kredisi” için özel site! Evlilik kredisine nasıl başvurulur?

Bakanlıktan “evlilik kredisi” için özel site! Evlilik kredisine nasıl başvurulur?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 16:57
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen "evlilik kredisi"ne kolay başvuru yapılabilmesi için özel bir internet sitesi kurdu. Pek çok kişinin merak ettiği o sitede neler var? Detaylar haberimizde...
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Bakanlıktan evlilik kredisi için özel site
Bakanlıktan “evlilik kredisi” için özel site
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