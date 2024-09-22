Bakanlıktan “evlilik kredisi” için özel site! Evlilik kredisine nasıl başvurulur?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen "evlilik kredisi"ne kolay başvuru yapılabilmesi için özel bir internet sitesi kurdu. Pek çok kişinin merak ettiği o sitede neler var? Detaylar haberimizde...

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