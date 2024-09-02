Bakan Şimşek duyurdu! Vergi yüzsüzleri açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu. "Vergi Yüzsüzleri Listesi"nde olmak istemeyenlerin borçlarını eylül ayının sonuna kadar ödemesi gerekiyor.

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