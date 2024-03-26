Bakan Işıkhan açıkladı: Emekliler yılına özel indirim ve kampanyalar geliyor | Market, THY, TCDD, giyim, GSM operatörleri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilere indirim ve kampanya müjdesini verdi. Bakan Işıkhan, Tarım Kredi, THY, TCDD, GSM operatörleri, zincir marketler ve bazı giyim mağazalarında, sinema ve tiyatrolarda emeklilere özel kampanyalar başlatılacağını duyurdu. İşte detaylar...