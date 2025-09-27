27 Eylül 2025, Cumartesi
Bakan Bayraktar duyurdu: Irak- Türkiye Petrol Hattı'nda akış yeniden başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Nsosyal hesabından Irak-Türkiye petrol hattı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Bayraktar "6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır.” ifadelerini kullandı.