Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik! Herkesi kapsayacak mı? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Milyonlarca Bağ-Kur'lunun beklediği haber sonunda geldi. Bağ-Kur'lular için emeklilik prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200 güne düşüyor. Böylece esnaf 5 yıl erken emekli olabilecek. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

