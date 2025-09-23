23 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik! Herkesi kapsayacak mı? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 09:57
Milyonlarca Bağ-Kur'lunun beklediği haber sonunda geldi. Bağ-Kur'lular için emeklilik prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200 güne düşüyor. Böylece esnaf 5 yıl erken emekli olabilecek. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
