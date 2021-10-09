10 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Avrupa ülkelerinde doğal gaz ve elektrik fiyatlarında rekor yükseliş

Avrupa ülkelerinde doğal gaz ve elektrik fiyatlarında rekor yükseliş

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2021 23:48
Dünya genelinde koronavirüsün etkisinin yanında enerji sektöründeki aşırı dalgalanmalar sektördeki fiyatlara yansımaya devam ediyor. Avrupa'da özellikle elektrik ve doğal gaz fiyatları katlanırken, vatandaşlara yansıtılan fiyatlar rekor kırmayı sürdürüyor. İngiltere'de elektrik fiyatları bir yıl içinde 3 kat artarken, ülke genelinde bazı fabrikalar yükselen maliyet sonrasında üretim yapamayacak duruma gelerek fabrikalardaki çalışmalarını durdurdu. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada ise enerji fiyatlarında keskin bir artışın yaşandığı kabul edilerek büyük bir krizle karşı karşıya kalındığı kabul edildi. Yine AB tarafından düzenlenen ve resmi hesaptan paylaşılan kıta genelindeki birim elektrik fiyatları sıralamasında 37 ülke yer aldı. Almanya en yüksek birim fiyat ile dikkat çekerken Türkiye 37 ülke arasında 31.sırada yer aldı.
Avrupa ülkelerinde doğal gaz ve elektrik fiyatlarında rekor yükseliş
Avrupa ülkelerinde doğal gaz ve elektrik fiyatlarında rekor yükseliş
9 Ekim mazot ve gübre desteği yattı mı?
9 Ekim mazot ve gübre desteği yattı mı?
3600 ek gösterge nedir? Neler değişecek?
3600 ek gösterge nedir? Neler değişecek?
Flaş altın tahmini: Yeni zirveler görebiliriz
Flaş altın tahmini: Yeni zirveler görebiliriz
Milyonlarca memur ve emekli bunu bekliyor!
Milyonlarca memur ve emekli bunu bekliyor!
3600 ek gösterge ile neler değişecek?
3600 ek gösterge ile neler değişecek?
Tarım Kredi Kooperatifi’nden ‘fiyat açıklaması
Tarım Kredi Kooperatifi'nden ‘fiyat açıklaması
130 bin personel alınacak
130 bin personel alınacak
Kendi işini kuran gençlere dev destek
Kendi işini kuran gençlere dev destek
Şahap Kavcıoğlu’ndan dikkat çeken enflasyon mesajı
Şahap Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken enflasyon mesajı
Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti!
Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti!
Market sisteminde 4 değişiklik
Market sisteminde 4 değişiklik
Daha Fazla Video Göster