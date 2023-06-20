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Asgari ücrette kritik 3. toplantı! Asgari ücret ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 20.06.2023 09:13
Son dakika haberleri… Milyonlarca çalışanın beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısı bugün saat 11.00’de yapılacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu? İşte tüm detaylar…
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