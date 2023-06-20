Asgari ücrette kritik 3. toplantı! Asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberleri… Milyonlarca çalışanın beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısı bugün saat 11.00’de yapılacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN