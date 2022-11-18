ASGARİ ÜCRETTE EN GÜÇLÜ SENARYO! 2023 asgari ücreti ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi

Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca insanı etkileyen asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki tahminler neler? Asgari ücret ne kadar olur? Bir yılda iki asgari ücret modele dönüşür mü? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, asgari ücret için tahminini açıkladı.

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