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ASGARİ ÜCRETTE EN GÜÇLÜ SENARYO! 2023 asgari ücreti ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi

Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca vatandaşı etkileyen asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Ücret artışına refah payının da eklenmesi için çalışmalara başlandı. Peki tahminler neler? Asgari ücret ne kadar olur? Bir yılda iki asgari ücret modele dönüşür mü? A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, asgari ücret için tahminini açıkladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 18.11.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 13:35
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ASGARİ ÜCRETTE EN GÜÇLÜ SENARYO! 2023 asgari ücreti ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi

Gözler asgari ücrete çevrildi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, aralık ayında yapılacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde "dengeli asgari ücret" çağrısında bulundu.

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ASGARİ ÜCRETTE EN GÜÇLÜ SENARYO! 2023 asgari ücreti ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi

Akkol, son üç asgari ücret artışı kararının işçi, işveren ve hükümetin oybirliğiyle üçlü imza ile alındığına dikkat çekerek, "Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz" dedi.

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ASGARİ ÜCRETTE EN GÜÇLÜ SENARYO! 2023 asgari ücreti ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi

Peki asgari ücret ne kadar olacak? Bir yılda iki asgari ücret modele dönüşür mü? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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ASGARİ ÜCRETTE EN GÜÇLÜ SENARYO! 2023 asgari ücreti ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi

Asgari ücreti değerlendirirken iki taraflı değerlendirmek lazım. Bir tarağında asgari ücreti alan işçiler var. Bir tarafında da o asgari ücreti verecek işverenler var. Netice itibariyle asgari ücreti hesaplarken bir brüt asgari ücret, net asgari ücret bir de işverene maliyet diye hesaplıyoruz.

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ASGARİ ÜCRETTE EN GÜÇLÜ SENARYO! 2023 asgari ücreti ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi

Orada işverenin yüzde 15'lik bir SGK kesintisi oluyor, yine işveren açısından işsizlik fonuna yüzde 2'lik bir ödeme oluyor. Dolayısıyla işverene maliyeti açısından da bu söylem onu ifade ediyor.