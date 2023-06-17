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Asgari ücretle SGK primleri artacak! Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak?

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Giriş: 17.06.2023 12:09
Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam ile birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan borçlanmaların maliyeti de değişecek. Peki borçluların ödeyecekleri tutar ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…
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