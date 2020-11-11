Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2021 asgari ücret kaç TL? Faruk Erdem A Haber'de açıkladı

Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Milyonları ilgilendiren asgari ücret maratonu Aralık ayında başlıyor. Peki 2021 asgari ücreti kaç TL olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Milyonları ilgilendiren asgari ücret maratonu Aralık ayında başlıyor. Peki 2021 asgari ücreti kaç TL olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.