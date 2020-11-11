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Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2021 asgari ücret kaç TL? Faruk Erdem A Haber'de açıkladı

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Giriş: 11.11.2020 13:19
Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Milyonları ilgilendiren asgari ücret maratonu Aralık ayında başlıyor. Peki 2021 asgari ücreti kaç TL olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Milyonları ilgilendiren asgari ücret maratonu Aralık ayında başlıyor. Peki 2021 asgari ücreti kaç TL olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret kaç TL olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLIYOR! 2021 ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK? UZMAN İSİM A HABER CANLI YAYININDA AÇIKLADI

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