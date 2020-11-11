11 Kasım 2020, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret kaç TL olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı

Son dakika: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret kaç TL olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı

Son dakika haberi... Vatandaşlar 2021 yılında ne kadar olacak sorusunun cevabını merak ediyor. Milyonları ilgilendiren asgari ücret maratonu Aralık ayında başlıyor. Peki 2021 asgari ücreti kaç TL olacak? ekonomi müdür A Haber canlı yayınında anlattı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret kaç TL olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı

Vatandaşlar 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabını merak ediyor. Milyonları ilgilendiren asgari ücret maratonu Aralık ayında başlıyor. Peki 2021 asgari ücreti kaç TL olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Son dakika: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret kaç TL olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı

Aralık ayıyla birlikte asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari ücret aslında sanki sadece işçilerin aldığı maaşı belirleyen bir rakammış gibi görünse de aslında 81 milyonu etkiliyor.

Son dakika: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret kaç TL olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı

Bu tabloyu geçen sene de koymuştuk. Asgari ücreti geçmiş yıllara bakarak ne olacağını az çok hesaplıyoruz.

Son dakika: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret kaç TL olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı

Son 10 yıla baktığımız zaman bir önceki yılın enflasyonundan 2-3 puan fazla olmuş. Sadece 2016 yılında seçim dönemiydi ve orada yüzde 30'luk artış oldu.

Son dakika: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret kaç TL olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı

2021'de ne olabilir diye bakarsak yine enflasyona bakacağız. Yine yüzde 15 civarında bir artış olabilir diye düşünüyorum. O zaman da yine 2.700 TL civarında bir net ücreti düşünüyoruz. Ama tabi bu bir pazarlık masası.

Son dakika: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret kaç TL olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı

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Son dakika: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret kaç TL olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı

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Son dakika: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret kaç TL olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı

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