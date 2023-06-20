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Asgari ücret zammı belli oldu! Milyonlara büyük müjde: Temmuzdan itibaren değişiyor | Asgari ücret ne kadar oldu, zam oranı ne?

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Giriş: 20.06.2023 11:36
Son dakika haberi | Asgari ücrette zam maratonu bitti. Son günlerde üst üstte yapılan zam görüşmelerinin ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez bir araya geldi. Saat 10.50 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrasında milyonlarca çalışana müjdeli haber açıklandı. Peki yeni asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrette zam pazarlığında hangi oran çıktı? Asgari ücret hesabı nasıl yapılacak? Asgari ücrette devlet desteği arttı mı? İşte detaylar...
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