01 Temmuz 2022, Cuma
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Asgari ücret zammı açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret açıklanıyor... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam oranını belirlemek için ikinci kez toplandı. Ancak toplantından herhangi bir sonuç çıkmadı. Tarafların bugün üçüncü kez bir araya gelmesi bekleniyor. Peki hangi seçenekler masada? İşçi ve işveren kesimi yapılacak zam konusunda neler diyor? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.