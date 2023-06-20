Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 TL oldu! Son 1 yılda asgari ücret yüzde 107 attı

Milyonlarca çalışanın takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücretin 1 temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. Devletin asgari ücrete 400 lira olan desteği 500 liraya çıktı. Son 1 yılda asgari ücret yüzde 107 attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal değerlendirdi.

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