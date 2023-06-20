20 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 TL oldu! Son 1 yılda asgari ücret yüzde 107 attı

Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 TL oldu! Son 1 yılda asgari ücret yüzde 107 attı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2023 15:47
Milyonlarca çalışanın takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücretin 1 temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. Devletin asgari ücrete 400 lira olan desteği 500 liraya çıktı. Son 1 yılda asgari ücret yüzde 107 attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İş dünyasından asgari ücret değerlendirmesi!
İş dünyasından asgari ücret değerlendirmesi!
Son 1 yılda asgari ücret yüzde 107 attı
Son 1 yılda asgari ücret yüzde 107 attı
Asgari ücret 22 yılda 61 kat arttı!
Asgari ücret 22 yılda 61 kat arttı!
Başkan Erdoğan’dan yeni asgari ücret mesajı
Başkan Erdoğan’dan yeni asgari ücret mesajı
Asgari ücretle hangi kalemler değişti?
Asgari ücretle hangi kalemler değişti?
Asgari ücret zammı belli oldu!
Asgari ücret zammı belli oldu!
Asgari ücrette kritik 3. toplantı!
Asgari ücrette kritik 3. toplantı!
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Gözler emekli ve memur maaşında
Gözler emekli ve memur maaşında
Pervari’de petrol arama çalışması!
Pervari'de petrol arama çalışması!
Avrupa’da işten çıkarmalar artıyor
Avrupa’da işten çıkarmalar artıyor
Asgari ücrette tarih verildi!
Asgari ücrette tarih verildi!
Daha Fazla Video Göster