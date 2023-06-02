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Asgari ücret ve memur maaşı düzenlemesi açıklaması! AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 02.06.2023 16:51
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni dönem başladı. Meclis’in ilk gündemi ne olacak? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, A Haber canlı yayınında Tülay Ağaoğlu’nun sorularını yanıtladı. Akbaşoğlu, “Asgari ücret ve memur maaşı düzenlemesi ilk sıralarda” dedi.
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