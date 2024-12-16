Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılan isim A Haber’de oran verdi: Bunun üstünde olacaktır

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam oranını belirlemek için bugün ikinci kez toplanıyor. Toplantılara katılan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, A Haber’de asgari ücret ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zengin, "Asgari ücrette artış hedeflenen enflasyonun üzerinde olacaktır. Bu da yüzde 17,5’tu, 21’e revize edildi. Yani yüzde 21. Bunu iddia edenler asgari ücrete yüzde 20 seviyelerinde bir artış yapılacağını söylüyor. Ben böyle olmayacağını ifade edebilirim. Bunun üstünde olacaktır. Ama ne kadar üstünde olacak bunu elbette masada tartışan sosyal taraflar bu tartışmaları bitirecektir." dedi.

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