16 Aralık 2024, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılan isim A Haber'de oran verdi: Bunun üstünde olacaktır
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılan isim A Haber’de oran verdi: Bunun üstünde olacaktır

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılan isim A Haber'de oran verdi: Bunun üstünde olacaktır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2024 13:33
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam oranını belirlemek için bugün ikinci kez toplanıyor. Toplantılara katılan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, A Haber’de asgari ücret ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zengin, "Asgari ücrette artış hedeflenen enflasyonun üzerinde olacaktır. Bu da yüzde 17,5’tu, 21’e revize edildi. Yani yüzde 21. Bunu iddia edenler asgari ücrete yüzde 20 seviyelerinde bir artış yapılacağını söylüyor. Ben böyle olmayacağını ifade edebilirim. Bunun üstünde olacaktır. Ama ne kadar üstünde olacak bunu elbette masada tartışan sosyal taraflar bu tartışmaları bitirecektir." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılan isim A Haber’de oran verdi: Bunun üstünde olacaktır
A Haber’de oran verdi: Bunun üstünde olacaktır
A Haber'de oran verdi: Bunun üstünde olacaktır
Asgari ücret bugün belli olur mu?
Asgari ücret bugün belli olur mu?
Asgari ücret için net rakam verdi
Asgari ücret için net rakam verdi
Enerjide stratejik yeni hamle
Enerjide stratejik yeni hamle
Emekli ne kadar zam alacak?
Emekli ne kadar zam alacak?
Asgari ücrette zam maratonu! İşte masadaki senaryolar
Asgari ücrette zam maratonu! İşte masadaki senaryolar
İşte asgari ücret senaryoları
İşte asgari ücret senaryoları
Gıda etiketlerinde yeni dönem!
Gıda etiketlerinde yeni dönem!
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Arıcılara 5 milyonluk devlet desteği
Arıcılara 5 milyonluk devlet desteği
Piyasada geri dönüş hareketliliği
Piyasada “geri dönüş” hareketliliği
Rötar tazminatı nasıl alınacak?
Rötar tazminatı nasıl alınacak?
Daha Fazla Video Göster