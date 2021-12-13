Asgari ücret ne kadar oldu? Bugün açıklanır mı? Canlı yayında aynı rakamı söyledi

Son dakika asgari ücret haberi... Asgari ücret dördüncü ve son toplantıya kaldı. Peki taraflar masadan nasıl kalktı? Asgari ücrete asgari geçim indirimi nasıl hesaplanıyor? Asgari ücrette son durum nedir? Asgari ücret bugün açıklanır mı? AGİ ne kadar olacak? Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ne kadar artacak? İşsizlik maaşı ne kadar olacak? Emekliler için ek zam mı geliyor? Geçtiğimiz günlerde A Haber canlı yayınında Ankara'dan gelen rakamları ilk kez açıklayan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, son gelişmeleri yine A Haber'de anlattı. İşte 2022 asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler...

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