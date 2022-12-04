ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İşte 2017'den beri asgari ücrette rakamlar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere bu hafta toplanacak. Peki, sendikaların teklifi ne, tahmini asgari ücret ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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