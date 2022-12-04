04 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İşte 2017'den beri asgari ücrette rakamlar

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İşte 2017'den beri asgari ücrette rakamlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.12.2022 12:20
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere bu hafta toplanacak. Peki, sendikaların teklifi ne, tahmini asgari ücret ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Borsa, altın ve dövizin seyri ne olur?
Borsa, altın ve dövizin seyri ne olur?
EYT’de son aşamaya gelindi
EYT'de son aşamaya gelindi
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
İtalyan iş insanından türk sanayisine övgü
İtalyan iş insanından türk sanayisine övgü
Esnafa 100 milyar TL’lik kredi desteği!
Esnafa 100 milyar TL'lik kredi desteği!
EYT’li kıdem tazminatı alacak mı?
EYT’li kıdem tazminatı alacak mı?
Yeni kampanya geliyor! 3 grup olacak, fiyatlar düşecek
Yeni kampanya geliyor! 3 grup olacak, fiyatlar düşecek
Asgari ücret için 7 senaryo
Asgari ücret için 7 senaryo
4 kritik veri! Yeni rekorlar kırıldı
4 kritik veri! Yeni rekorlar kırıldı
EYT’de başvurular ne zaman? İlk maaş için tarih verdi
EYT’de başvurular ne zaman? İlk maaş için tarih verdi
EYT için işverene kredi desteği
EYT için işverene kredi desteği
Daha Fazla Video Göster