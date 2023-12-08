ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? İslam Memiş asgari ücret için A Haber’de rakam verdi

Çalışanların alacağı en düşük ücret ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve refah payı ne olacak? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman, Ekonomist Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal ve Finans Analisti İslam Memiş, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında Aklın Yolu programında değerlendirmelerde bulundu. Uzman isimler asgari ücret tahminlerini açıkladı.

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