Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2020 zam oranı belli oluyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ilk tur görüşmeleri bugün başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık edecek. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu toplantıda olacak. Kritik toplantı saat 14.00'de başlayacak.