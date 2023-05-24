24 Mayıs 2023, Çarşamba
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Asgari ücret, memur zammı ve EYT… Emekliye ödeme takvimi! Seçimlerden sonra İkramiyeler artabilir
Asgari ücret, memur maaşları ve EYT... Milyonların heyecanla beklediği maaş artışı ve yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında en merak edilenleri tüm detaylarıyla anlattı. Üstelik tarih ve rakam vererek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.