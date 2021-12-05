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Asgari ücret görüşmelerinde son durum ne? 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son dakika asgari ücret gelişmeleri...

A Haber
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Giriş: 05.12.2021 10:27
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık Çarşamba günü yaptı. Toplantıda hem işçi tarafı hem de işveren tarafı taleplerini masaya getirdi. Peki o talepler neler? Görüşmelerin bir sonraki durağı ne? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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