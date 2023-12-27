ASGARİ ÜCRET belli oluyor! Ne kadar olacak? A Haber'de açıkladı: Aldığım bilgilere göre...

Son dakika asgari ücret haberi... Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16.30’da Külliye’de Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Muhtemelen rakamlar konuşuldu. Gelen bilgiler de var benim aldığım bilgilere göre yüzde 45’lik bir artışla 16.500 civarında bir net rakam ortaya çıktı diye biliyorum. Ama suna Sayın Cumhurbaşkanının bir dokunuşu olursa da 17.103 TL olan yüzde 50’lik artış bugün açıklanabilir." dedi.

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