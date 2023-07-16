Arsa yatırımcısı İstanbul’da kazandırdı! Arsa altından 3 kat fazla kazandırdı

Son dönemde en değerli yatırım aracı olan arsa fiyatlarında yoğun taleple birlikte artış yaşandı. Arsalar son bir yılda yatırımcısına altından 3 kat fazla kazandırdı. Peki arsa alırken nelere dikkat edilmeli? İşte tüm cevabı…

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