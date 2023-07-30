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Antalya'da 2019'un turist rekoru kırıldı! 8 milyon 11 bin 828 ziyaretçi akın etti

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Giriş: 30.07.2023 15:30
Turizmin başkenti Antalya’ya gelen turist sayısı 2019 yılını da geride bırakarak 8 milyon 11 bin 828 oldu. Kente dün sadece dış hatlardan gelen yolcu sayısının ise 100 bin 40 olduğu açıklandı.
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