14 Mart 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Annelere ödenen doğum desteği artıyor! 3 çocuklu anneye 5 yılda 395 bin TL
Annelere ödenen doğum desteği artıyor! 3 çocuklu anneye 5 yılda 395 bin TL

Annelere ödenen doğum desteği artıyor! 3 çocuklu anneye 5 yılda 395 bin TL

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2025 10:15
1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocukların ailelerine yapılacak yardım çocuk 5 yaşına gelene kadar sürecek. 1 Ocak 2025 sonrasında ilk kez çocuk sahibi olanlara tek seferlik 5 bin lira doğum desteği verilecek. Bu tarihten sonra çocuk sahibi olan ailelere ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira çocuk yardımı yapılacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Annelere ödenen doğum desteği artıyor! 3 çocuklu anneye 5 yılda 395 bin TL
Annelere ödenen doğum desteği artıyor!
Annelere ödenen doğum desteği artıyor!
Altında alım fırsatı kaçtı mı?
Altında alım fırsatı kaçtı mı?
Gram altın rekor kırdı!
Gram altın rekor kırdı!
4 bin TL ikramiye komisyondan geçti! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
4 bin TL ikramiye komisyondan geçti! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Annelere ödenen doğum desteği artıyor
Annelere ödenen doğum desteği artıyor
MB Başkanı Karahan’dan enflasyon mesajı
MB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
Mobil bankacılıkta seçeneğe dikkat!
Mobil bankacılıkta seçeneğe dikkat!
Nisanda emekli olanlar ikramiye alacak mı?
Nisanda emekli olanlar ikramiye alacak mı?
Bakan Işıkhan’dan ikramiye açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Mobilya sektöründe çarklar dönüyor
Mobilya sektöründe çarklar dönüyor
Kadın girişimcinin başarısı!
Kadın girişimcinin başarısı!
Daha Fazla Video Göster