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Annelere ödenen doğum desteği artıyor! 3 çocuklu anneye 5 yılda 395 bin TL
1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocukların ailelerine yapılacak yardım çocuk 5 yaşına gelene kadar sürecek. 1 Ocak 2025 sonrasında ilk kez çocuk sahibi olanlara tek seferlik 5 bin lira doğum desteği verilecek. Bu tarihten sonra çocuk sahibi olan ailelere ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira çocuk yardımı yapılacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.